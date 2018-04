1 CONDIVISIONI Share Tweet

AMAZON PRIME VIDEO SIGLA UN ACCORDO CON RAI PER OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI ALCUNE DELLE SERIE e DEI FILM PIU’ AMATI DI SEMPRE

Amazon Prime Video e Rai annunciano un accordo che renderà disponibili ai clienti Prime alcuni prodotti Rai di grande successo tra serie tv, film e programmi per ragazzi. Grazie a questo accordo, Prime Video porta i grandi contenuti locali a tutti i clienti in Italia che potranno guardare, ad esempio, tra gli altri, I Medici,Rocco Schiavone e Il Cacciatore, tre serie che saranno rese disponibili poco dopo la fine della messa in onda sui canali Rai.

I Medici è una produzione internazionale ideata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer che vanta interpreti del calibro di Richard Madden e Dustin Hoffman nei panni del capofamiglia della casata fiorentina, Giovanni de’ Medici. Rocco Schiavone è una serie tratta dai best-seller internazionali di Antonio Manzini. Narra le vicissitudini di un vicequestore di polizia di origini romane, costretto a lavorare ad Aosta. Saccente, sarcastico, maleducato e cinico, Rocco ha però un grande talento anche se alcune delle sue trovate sono al limite della legalità. Il Cacciatore è una serie in onda ora su Rai 2 già molto apprezzata dalla critica che segue le vicende del magistrato antimafia Saverio Barone in seguito alle stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

L’accordo include anche altre serie Rai di alto profilo:

Non Uccidere

Il Giovane Montalbano

Sotto Copertura

I Bastardi di Pizzofalcone

La Mafia Uccide Solo d’Estate – La Serie

L’allieva

Boris Giuliano

Non Mi Arrendo

Il Sistema

Narcotici: Caccia al Re e Sfida al Cielo

Altre serie Rai di successo come L’Ispettore Coliandro, Braccialetti Rossi, Il Paradiso delle Signore eGrand Hotel sono già incluse nel catalogo Prime Video.

Per quanto riguarda i programmi dei ragazzi, gli abbonati ad Amazon Prime potranno vedere anche alcuni dei contenuti più popolari per bambini come Pimpa, Topo Tip, Extreme Football e Cuccioli.

Sul versante cinematografico, il catalogo Prime Video include il meglio della recente produzione di Rai Cinema come Ammore e Malavita, recente vincitore di cinque David di Donatello, Chi m’ha visto con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello, o i due film della saga Smetto quando voglio, l’action comedy che ha appassionato gli italiani nelle sale negli ultimi anni. E poi ancora: Beata ignoranza, La tenerezza,Lasciati andare, Tutto quello che vuoi, Non è un paese per giovani, Questione di karma, Silence,Rosso Istanbul, The start up-accendi il tuo futuro, Aspettando il Re – A hologram for the King,Human Flow, Parliamo delle mie donne, Miss Sloane, Dove non ho mai abitato, Nico 1988, Brutti e cattivi, Una questione privata, Addio fottuti musi verdi, Amori che non sanno stare al mondo e I Figli Della Notte.

Prime Video

Prime Video è un servizio di intrattenimento on-demand che offre ai clienti un ampio catalogo di contenuti da guardare ovunque. Prime Video è l’unico servizio che include:

Prime Video: incluso nei benefit dell’abbonamento Prime, offre lo streaming illimitato di migliaia di film, serie TV e show che includono contenuti in licenza, auto-pubblicati e produzioni Prime Original come The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel, The Tick e la serie per bambini Tumble Leaf, acclamate dalla critica e vincitrici di importanti riconoscimenti. Prime Video è disponibile per i clienti Prime in più di 200 paesi nel mondo al sito www.primevideo.com.

· Live Sport: sono disponibili per la visione live alcuni eventi sportivi tra i più importanti tra cui ATP Tennis e NFL in più di 200 paesi e territori.

· Accesso immediato: i contenuti sono disponibili in ogni momento e in ogni luogo attraverso l’app di Amazon Prime Video su TV, dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e Apple TV o online. La lista di tutti i dispositivi compatibili è disponibile a questo link: www.amazon.com/howtostream

· Caratteristiche Premium: alcuni contenuti sono disponibili in 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR) e X-Ray. È inoltre possibile effettuare il download di alcuni contenuti per la visione offline.

