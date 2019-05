BODY FUNK: in arrivo, per la prima volta in Italia, gli esclusivi sunset party al Coqui Beach di Fregene (dal 2/6)

Dopo le anteprime sold out di Las Vegas e Miami, arriva per la prima volta in Italia BODY FUNK, dal 2 giugno in esclusiva al Coqui Beach di Fregene: il sunset party “over 30” tingerà i tramonti estivi dei successi mondiali della house e funk music, grazie a dj set unici (vinile e non) e a performance elettroacustiche con artisti d’eccezione.

L’appuntamento con Body Funk si rinnoverà ogni domenica, a partire dalle 18.

L’eccellenza è il denominatore comune di ogni singolo evento che verrà, di volta in volta, definito nei minimi dettagli: dalla cura della location, alla cultura del “bere di qualità”, alla raffinatezza del sound design garantita da K-ARRAY, azienda italiana leader nel mondo per l’audio professionale. Ai sunset party di Body Funk saranno presenti gli spazi dedicati alle cantine d’eccellenza del territorio, coordinati da Adua Villa, Sommelier Master Class, esperta del food & wine e volto noto della televisione e della radio italiana.