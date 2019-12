Eccovi la guida completa dei canali free del Digitale Terrestre

RAI 1

21.30 Pezzi unici Ⅰ “Episodi 9,10” (TELEFILM 1ªTv)

Artigianato-giallo, con Sergio Castellitto

23.40 Speciale TG1 “Le mafie in Europa” (APPROFOND.)

Cronaca, attualità, settimanale tematico

0.50 TG1 Notte / Che tempo fa

RAI 2

21.05 Che tempo che fa ⅩⅦ “Puntata 12” (APPROFOND.)

Interviste, attualità, conduce Fabio Fazio

23.40 La domenica sportiva (SPORT)

Calcio, commenti, conduce Jacopo Volpi /1.40

RAI 3

21.25 La grande storia “40 anni di Rai 3” (CULTURA)

Storia, ⅩⅩ secolo, presenta Paolo Mieli

23.25 Dottori in corsia: Bambino Gesù (SERIALE 1ªTv)

Documentario sul personale ospedaliero pediatrico

0.15 TG3 Mondo / Meteo 3

RETE 4

21.30 Don’t Get Out! – In trappola (FILM 1ªTv)

Thriller-poliziesco 2018, con Wotan Wilke Möhring

23.50 Ti va di ballare? (FILM) info

Biografico-danza 2006, con Antonio Banderas /2.10

CANALE 5

21.15 Indovina chi viene a Natale? (FILM)

Commedia-sentimentale 2013, con Diego Abatantuono

23.30 Tiki taka Ⅶ (SPORT)

Calcio, commenti, conduce Pierluigi Pardo

1.30 TG5 Notte / Meteo

ITALIA 1

21.05 Le iene show – Domenica (DIVERTIMENTO)

Satira, inchieste, conduzione a rotazione

1.05 I Simpson (DIVERTIMENTO) Cartoni

1.55 Studio Aperto – La giornata

LA 7

20.35 Non è l’arena Ⅲ “Puntata 13” (APPROFONDIMENTO)

Dibattito, politica, conduce Massimo Giletti

1.00 TG La7

TV 8

21.30 Babbo Natale cercasi (FILM 1ªTv)

Fiabesco-romantico 2017, con Jodie Sweetin /23.15

NOVE

21.30 Cambia la tua vita con un click (FILM)

Commedia-fantastico 2006, con Adam Sandler /23.30

21 RAI 4

21.15 Detective Dee e i 4 re celesti (FILM)

Giallo-azione 2018, con Mark Chao /23.30

23 RAI 5

21.15 Pacific “Puntata 1” (CULTURA) info

Viaggi, storia, con Sam Neill /22.05

24 RAI MOVIE

21.15 Una notte con la regina (FILM)

Fiabesco-storico 2015, con Sarah Gadon /22.55

22 IRIS

21.10 The Water Diviner (FILM)

Drammatico-guerra 2014, con Russell Crowe /23.25

30 LA 5

21.10 Family for Christmas (FILM)

Fantastico-sentimentale 2015, con L. Chabert /22.55

20 VENTI

21.10 Tiramisù (FILM)

Commedia-grottesco 2016, con Fabio De Luigi /23.10

49 SPIKE

21.35 Battistology (DIVERTIMENTO)

Satira, monologo, con Maurizio Battista /0.35

26 CIELO

21.20 Misery non deve morire (FILM)

Thriller-orrore 1990, con Kathy Bates /23.30

27 PARAMOUNT

21.10 Incontri ravvicinati del terzo tipo (FILM)

Fantastico-fantascienza 1977, con R. Dreyfuss /23.55