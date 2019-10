Il Nuovo Album di Gio Evan

GIO EVAN

“Natura Molta”

E’USCITO IL NUOVO DOPPIO ALBUM

Disponibile in vinile e in digitale | Contiene 10 canzoni e 10 poesie

E IN RADIO IL NUOVO SINGOLO “KLIMT”

IL 27 NOVEMBRE DA MILANO PARTE LA NUOVA TOURNÉE

E’ uscito in vinile e digitale “Natura Molta” (1Day/MArteLabel, distribuzione Artist First), il nuovo doppio album di Gio Evan che racchiude 10 canzoni e 10 poesie: un disco fatto di versi e note che celebrano la forza rivoluzionaria della semplicità, percorrono le sfaccettature della natura umana fatta di fragilità e coraggio, cantano l’urgenza della felicità, la difesa delle emozioni, l’intensità dell’io e del noi.

“Natura Molta” è, per usare le parole dell’artista, “un lavoro semplice, musica minima, parole ben dosate”, in cui confluiscono le doti di cantautore, poeta e performer che fanno di Gio Evan un personaggio unico nel panorama italiano. “Natura Molta è il futuro, e come il futuro è un tempo singolare perché per funzionare deve smettere di essere singolare. Il futuro, se lo vogliamo, è smettere di dire ‘io sarò’ e iniziare a dire ‘noi siamo’”, spiega. “È la consapevolezza che le strade sono occasioni per incontri migliori e se non ci si mette in cammino, finiremo sedati e composti”, aggiunge.

L’album è stato anticipato dai brani Himalaya Cocktail e Amazzonia, arrivati in cima alla playlist Scuola Indie di Spotify (entrambi) e Indie Italia (Himalaya Cocktail), insieme a Scudo, una lettera d’amore gridata a bassa voce e registrata “sotto lacrime”. In contemporanea con l’uscita del nuovo lavoro, arriva da oggi in radio Klimt, il nuovo singolo estratto dal disco dedicato “ai sovrumani, agli acrobati di vita, che in un mondo educato al cerchio e al quadrato, salgono sul trapezio e si invitano ai salti mortali”.

La tracklist musicale si apre con Credo in me esteso, una canzone che abbatte il cliché del “devi crede in te stesso”, che secondo l’artista non è sufficiente: bisogna saper essere anche l’altro, il resto. Acida e imbattibile, dedicata a chi non getta la spugna, è un invito a difendere il dolore degli altri e schierarsi dalla parte della resistenza, mentre il coraggio è il fil rouge di Paura di tutto, un’esortazione ad appartarsi nelle proprie idee, senza la paura di rimanere da soli o di avere sogni diversi da tutti. Un tema che raggiunge la sua piena maturità in Frana, con la capacità di chiedere all’altro di non essere feriti. Tra le tracce trovano spazio anche alcune collaborazioni: in Metodo, con il featuring internazionale del cantautore inglese Tom Rosenthal, che racconta la necessità di trovare un posto al sicuro dove poter esprimere la propria fragilità e di cercare un luogo dove essere felici, e nella amara Giacca avvento – con il featuring di Dellera, un grido di non appartenenza dove la rabbia fa da ritornello e la rassegnazione fa da strofa.

I temi delle canzoni si riaffacciano nei versi delle 10 poesie, dai fallimenti alla capacità di non mollare e ricominciare in Sei forte, Mi aspetto tutto da te e Rigore al 97°, dove “si cade e si rompe tutto ma i sogni restano sempre in piedi” e “non è vanità incoraggiarsi”, passando per la rincorsa dei propri desideri e di nuove vie per la felicità in Sogni da sistemare, Vattene e Vicolo cieco, perché “a volte tornare indietro non significa indietreggiare ma andare a prendere una strada nuova”, fino ai sentimenti – per l’altro, per gli amici, per noi stessi – in Campagna, Finita la festa, Irraggiungibile e Dall’altra parte, cose che “le racconti in giro e suonano semplici semplici, ma che oggi come oggi sono una grande rivoluzione”.

All’uscita del disco seguirà “Natura Molta Tour”, la tournée nei club che prenderà il via il 27 novembre dai Magazzini Generali di Milano, in cui l’artista sarà accompagnato da una piccola orchestra. Queste le prime date annunciate: 27 novembre Milano (Magazzini Generali), 28 novembre Roma (Monk), 30 novembre Napoli (Common Ground), 6 dicembre Firenze (Viper), 13 dicembre Taneto di Gattatico-RE (Fuori Orario Circolo Arci), 14 dicembre Cesena (Vidia), 28 dicembre Conversano-BA (Casa delle arti), 11 gennaio Brescia (Latteria Molloy), 16 gennaio Bologna (Locomotiv), 17 gennaio Roncade-TV (New Age), 18 gennaio Livorno (The Cage), 25 gennaio Venaria Reale-TO (Teatro della Concordia).

I biglietti sono disponibili nelle prevendite abituali e online. “Natura Molta Tour” è una produzione Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics; RADIO ZETA è partner ufficiale del tour. Per tutte le info e gli aggiornamenti di calendario: www.baobabmusic.it.

Prima di partire per il tour, Gio Evan volerà a Miami, dove il 15 e 16 novembre sarà protagonista insieme a Carmen Consoli di HIT WEEK, il più importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana oltre i confini nazionali prodotto da Music Experience Roma S.r.l Mela Inc. e realizzato con la partecipazione di FIMI, Ice Italian Trade Agency. Il 15 novembre l’artista terrà uno speciale showcase alla Florida International University dedicato alla parola, mentre il giorno successivo si esibirà insieme alla cantautrice catanese.

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Con oltre 700.000 follower è il poeta vivente più seguito in Italia.

TRACK LIST “NATURA MOLTA”:

CD 1 – 1. Credo in me esteso, 2. Himalaya Cocktail, 3. Acida e imbattibile, 4. Amazzonia, 5. Paura di tutto, 6. Frana, 7. Metodo (feat. Tom Rosenthal), 8. Klimt, 9. Scudo, 10. Giacca avvento (feat. Dellera).

CD 2 – 1. Sei forte, 2. Mi aspetto tutto da te, 3. Rigore al 97°, 4. Sogni da sistemare, 5. Vattene, 6. Vicolo Cieco, 7. Campagna, 8. Finita la festa, 9. Irraggiungibile, 10. Dall’altra parte.

www.gioevan.it