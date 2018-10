Rakuten Tv – A Novembre un’offerta di grande Cinema

[Voti: 1 Media Voto: 4/5]

A novembre solo grande cinema su Rakuten TV

Rakuten TV conferma a novembre la propria promessa di un’offerta cinematografica di prima qualità: da Ocean’s 8, versione tutta al femminile della nota saga omonima, a Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa fino all’esclusiva digitale del grande successo americano Superfly.

Ce n’è per tutti i gusti a novembre su Rakuten TV – una delle principali piattaforme di Video On Demand in Europa con il più ampio catalogo in 4K HDR per Smart TV – che presenta un’offerta di primissima qualità con gli ultimi successi cinematografici in arrivo da Hollywood ed esclusive digitali come Superfly, action movie da oltre 20 milioni di dollari al botteghino statunitense , disponibile in anteprima assoluta sulla piattaforma dal 23 al 25 novembre.

Questo mese da non perdere in 4K HDR titoli come Ocean’s 8, dove il Premio Oscar® Sandra Bullock nei panni di Debbie Ocean progetta un colpo del secolo degno delle imprese del fratello Danny, dato per morto. Un cast stellare formato da Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Rihanna per un film glamour e sfrontato che tinge la saga di rosa. Con Skyscraper gli amanti dell’action catastrofico non rimarranno di certo delusi: Dwayne Johnson – alias The Rock – è Will Sawyer, un veterano di guerra e agente dell’FBI che dopo aver perso una gamba in servizio si ritrova a dover combattere per la salvezza della propria famiglia in un grattacielo in fiamme. Tornano in una versione ad altissima qualità audio-video le avventure di Dracula e della sua strampalata famiglia nel terzo capitolo della nota saga family Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa.

Altro titolo da segnalare per tutta la famiglia Gli eroi del Natale, film di animazione originale e divertente che racconta la storia della natività vista attraverso gli occhi degli animali del presepe.

Per chi ama l’horror e l’azione, a novembre in arrivo sulla piattaforma Hereditary – Le radici del male con Toni Collette e Gabriel Byrne, Shark – Il primo squalo, grande successo al Box Office con 5 milioni di Euro nelle prime 7 settimane di programmazione e Ant-Man and the wasp secondo capitolo dedicato al più piccolo supereroe della Marvel targato Disney. Con Giochi di potere il mix tra thriller e love story raggiunge alti livelli di qualità con un cast di primordine: Ben Kingsley, Jacqueline Bisset e Theo James. Senza lasciare traccia è la coinvolgente storia di un padre e una figlia che lottano per trovare un loro posto nel mondo. Campione di incassi al box office americano con oltre 6 milioni di dollari.

Sul fronte del cinema Europeo, Thelma del norvegese Joachim Trier rappresenta una rielaborazione contemporanea in puro stile nordico del miglior horror firmato Brian De Palma. Sempre in tema horror è La settima musa del pluripremiato regista spagnolo Jaume Balagueró e Die in one day – Improvvisa o muori dell’italiano Eros D’Antona che digire un horror dal ritmo serrato con grande attenzione ai dettagli.

Non mancano nemmeno i documentari con Maria by Callas, omaggio alla grande soprano raccontata attraverso numerosi materiali d’archivio e le interviste a chi l’ha conosciuta, diretto dal regista Tom Volf e le commedie romantiche con Crazy Rich Asians, adattamento cinematografico del best seller omonimo di Kevin Kwan. Puro stile bollywoodiano con colori, danze e una trama tra farsa e melodramma con al centro il confronto tra classi sociali diverse in un paese dove ricchezza e povertà rappresentano due facce della stessa medaglia.