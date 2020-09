Robbè – Vecchie cicatrici

Il 25 settembre 2020 è il giorno di “Vecchie cicatrici”, brillante debut album di Robbè, pubblicato da Beta produzioni e disponibile all’ascolto in formato fisico e su tutti i digital stores.

Roberto Doto, in arte Robbè, è un cantautore classe ’94 nato a Deliceto, piccolo paese del Subappennino Dauno, terra di confine tra la Puglia, l’Irpinia e la Basilicata.

Una terra che Robbè porta con sé in giro per il mondo, contaminandola di influenze che man mano raccoglie lungo il proprio cammino: dall’entroterra del sud alle dolci colline bolognesi, fino alle ripide scogliere d’Irlanda, Robbè traspone il proprio vissuto e le proprie radici in reels e ballads, mescolando sapientemente stili, culture e tradizioni.

In un panorama musicale fatto di emozioni “mordi e fuggi”, Robbè si presenta al pubblico con un album di ben 12 brani, denso e stilisticamente ricco, in un originale vortice di malinconie ed eccentricità che lascia spazio a intensi attimi di respiro.

Da buon “artigiano della musica”, Robbè elabora emozioni e nostalgie con minuziosa cura e raffinata attenzione, cesellandone ogni dettaglio.

L’album è stato anticipato dal delicato video-singolo “Vorrei vivere al mare”, diretto da Martyna Walczak e girato nella cittadina polacca di Lodz con la fotografia di Giovanni Cimarosti ed il montaggio di Aleksandra Kasprowicz ed André Vitor Tavares.

TRACKLIST

1) Gli animi, i sensi e la pelle

2) Lontano

3) Vecchie cicatrici

4) Ilenia

5) Artigiano della musica

6) Ancora una sera

7) Canzone per me

8) Venerdì santo

9) Vorrei vivere al mare

10) Bucolica

11) Criatur

12) La fine del mondo