The Challenge: ETA, trailer e data di uscita.

Amazon Prime Video svela il trailer ufficiale e la data di uscita della docuserie Amazon Original spagnola The Challenge: ETA



La docuserie in otto epsiodi narra la storia del gruppo terroristico Basco ETA dal primo omicidio nel 1968 fino al suo scioglimento nel 2018 e contiene immagini mai viste prima e interviste esclusive



The Challenge: ETA sarà disponibile in esclusiva su Prime Video

dal 30 ottobre in più di 240 paesi in tutto il mondo

Eccovi Il Trailer

LONDRA, REGNO UNITO – 22 Settembre 2020 – Amazon Prime Video ha annunciato la data di uscita e il trailer ufficiale della serie Amazon Original spagnola The Challenge: ETA, una docuserie che racconta la storia del gruppo terroristico ETA e la lotta del governo spagnolo e della Guardia Civile contro di esso. La docuserie in otto episodi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi nel mondo da venerdì 30 ottobre.

The Challenge: ETA è una docuserie narrata da persone reali. Comprende interviste approfondite con quattro ex presidenti del governo spagnolo: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy, che hanno contrastato l’organizzazione terroristica sia politicamente sia attraverso le forze di polizia. Sono incluse anche le testimonianze degli ex Lehendakaris Garaikoetxea e Ardanza, di Fernando Almansa (ex capo della casa reale), di giornalisti, di alti funzionari della polizia militare spagnola, tra cui Manuel Sánchez Corbi, e di ex membri dell’ETA. Queste testimonianze raccontano le loro operazioni più difficili e rischiose per neutralizzare i comandi successivi. Composto da oltre 80 interviste, The Challenge: ETA racconta di uno degli eventi più tragici della storia recente spagnola, rivelando la reale portata di decenni di attività terroristica che ha provocato più di 800 morti.

“The Challenge: ETA è un’emozionante docuserie di alta qualità in otto episodi che emozionerà i clienti Prime Video spagnoli e di tutto il mondo” ha detto María José Rodríguez, Head of Amazon Originals Spagna.

“La produzione è stata portata avanti da un team eccezionale usando tutte le risorse possibili affinché i clienti Prime possano godersi appieno questa storia incredibile e senza precedenti che è stata raccontata con il più profondo rispetto e la massima accuratezza.”



La docuserie è prodotta da Cuerdos de Atar, con Luis Velo e Guillermo Gómez come executive producer e diretta da Hugo Stuven.



The Challenge: ETA si unirà alle migliaia di serie TV e film disponibili su Prime Video, come le altre serie Amazon Original spagnole El Corazón de Sergio Ramos e Six Dreams, e le prossime uscite El Cid, La Templanza e Un Asunto Privado. Degli Amazon Originals fanno anche parte serie acclamate dalla critica, come le commedie vincitrici di Emmy Award Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Hanna, Good Omens e Carnival Row, così come contenuti esclusivi in licenza, tutti disponibili in più di 240 paesi in tutto il mondo.



I clienti Prime potranno guardare The Challenge: ETA tramite l’app di Prime Video disponibile su smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, tablet Fire, Apple TV, console di gioco, Chromecast e tramite Vodafone TV. Sull’app di Prime Video, gli spettatori possono scaricare tutti gli episodi sui propri dispositivi mobili e tablet e guardarli ovunque offline senza costi aggiuntivi, tutto incluso nell’abbonamento Prime che costa solo €36 all’anno. I nuovi clienti possono saperne di più su www.amazon.it/prime e iscriversi a una prova gratuita di 30 giorni.