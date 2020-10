Si è svolta oggi, mercoledì 28 ottobre, la conferenza stampa per il lancio della X edizione del Vittorio Veneto Film Festival – Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi. Il primo ufficiale appuntamento della nuova edizione del vvfilmf, nel rispetto delle normative vigenti, ha avuto luogo nel web, in live streaming, e apre una decima edizione eccezionalmente online.

Lo staff organizzativo, presieduto dalla direttrice generale Elisa Marchesini e dal direttore artistico Giovanni Esposito, ha con entusiasmo annunciato i titoli dei 12 lungometraggi in concorso, provenienti da paesi europei ed extra-europei. Cina, India, Russia, Repubblica Ceca, Germania e Italia saranno rappresentate attraverso opere che affrontano tematiche di attualità e di particolare interesse per i giovani: dal mondo dello sport, alla cruda realtà della guerra; dalle ansie dell’essere adolescente, all’amore in tutte le sue forme; da antico Egitto e Rinascimento, al viaggio attraverso mete inesplorate. Il filo conduttore è comunque uno e semplice: “una nuova avventura”.

Dal 16 novembre al 12 dicembre il vvfilmf si apre a tutte le scuole d’Italia. Le classi e gli accreditati al Festival potranno godersi, attraverso il nostro nuovo portale, i lungometraggi accuratamente selezionati e suddivisi in 4 fasce di età.

film che verranno proposti alla FASCIA SANT’AUGUSTA (III, IV e V scuola primaria di I grado) saranno:

– “Checker Tobi and our planet’s secret” di Martin Tischner (Germania)

– “Leo da Vinci” di Sergio Manfio (Italia)

– “Berni e il giovane faraone” di Marco Chiarini (Italia)

I film che verranno proposti alla FASCIA MONTE BALDO (I, II, III scuola secondaria di I grado) saranno:

– “Pirate’s soul” di Aisyuak Yumagulov (Russia)

– “Chintan” di P V Snehal (India)

– “La mia famiglia a soqquadro” di Max Nardari (Italia)

I film che verranno proposti alla FASCIA PIZZOC (IV e V scuola secondaria di I grado) saranno:

– “I hope you are well” di Du Bin (Cina)

– “L’età imperfetta” di Ulisse Lendaro (Italia)

– “La guerra a Cuba” di Renato Giugliano (Italia)

I film che verranno proposti alla FASCIA VISENTIN (III, IV e V scuola secondaria di II grado, studenti universitari e adulti) saranno:

– “The sister” di Alexander V. Galibin (Russia)

– “D2: Train to the end of the world” di Petr Babinec (Repubblica Ceca)

– “La partita” di Francesco Carnesecchi (Italia)

Altra comunicazione ufficiale riguarda i nomi della Giuria di Qualità, come sempre composta da grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo:

Francesco Bruni (sceneggiatore, regista e docente di Sceneggiatura presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma) in qualità di Presidente della Giuria di Qualità;

Francesco Mandelli (attore, conduttore televisivo, cantante e regista);

Carlo Sigon (regista e docente di Regia Pubblicitaria presso la Civica Scuola di Cinema di Milano);

Martina Stella (attrice televisiva, cinematografica e teatrale);

Valentina Paggiarin (Responsabile Sviluppo di Hive Division);

Maria Teresa De Gregorio (Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport della Regione Veneto).

I giurati visioneranno i 12 film in concorso e, valutandone l’eccellenza, assegneranno il “Premio 400Colpi”.

Le giornate del Festival saranno scandite da diversi Webinar con ospiti speciali, che affronteranno importanti temi sociali e di attualità che coinvolgono direttamente le giovani generazioni. Non tutti gli eventi speciali sono stati svelati, ma tra i partecipanti spicca il nome di Leo Gullotta (attore, comico e doppiatore siciliano). Inoltre gli incontri con gli autori dei lungometraggi in concorso, anch’essi in live streaming, permetteranno di approfondire nel dettaglio i film e le fasi di lavorazione. Le classi avranno infatti l’opportunità di conoscere registi, produttori e sceneggiatori dei film proposti, provenienti da diverse parti del mondo.

Ad aprire il Festival, l’intervento dell’ospite d’onore Leo Gullotta e l’incontro con il Presidente di Giuria Francesco Bruni.