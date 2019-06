Assassin’s Creed Symphony la spettacolare orchestra suona la colonna sonora dal vivo

Assassin’s Creed Symphony è un imponente spettacolo sinfonico multimediale, che unisce per la prima volta le straordinarie ed emozionanti musiche della colonna sonora del videogioco dei record, “Assassin’s Creed” – eseguite dal vivo da un’orchestra sinfonica – ai filmati in HD della saga proiettati su uno schermo gigante.

Uno show mai visto prima che regalerà un’esperienza inedita: grazie ad una tecnologia all’avanguardia, le immagini e le proiezioni olografiche sullo schermo si fonderanno in modo innovativo e coinvolgente con le inconfondibili ed esaltanti sinfonie della saga.

Prodotto da MPG Live per celebrare i 12 anni della serie di videogiochi tra i più venduti della storia, l’appassionante progetto, di grande impatto scenico, farà vivere agli spettatori un’esperienza unica a teatro, trasformando il palco in un set magico.

Una piccola anticipazione di quello che vedremo nell’imminente tour mondiale, è stata presentata da Ubisoft e MGP Live all’E3 di Los Angeles il 10 giugno, ed è stata accolta con enorme entusiasmo da tutti i partecipanti alla più grande fiera mondiale di videogiochi e computer.

Il debutto mondiale è fissato per il 29 giugno al Palais des Congres di Parigi e lo spettacolo approderà nel nostro Paese il 6 ottobre per un’unica data a Milano, dove andrà in scena al Teatro degli Arcimboldi.

L’Italia ha un ruolo molto importante nello spettacolo: nel tour europeo, infatti, le musiche saranno eseguite dalla Tuscany Symphony Orchestra, un’orchestra sinfonica di 56 elementi e un coro di 20 voci, con musiche riarrangiate dal pluripremiato pianista e compositore Ivan Linn.

Il pubblico avrà l’occasione di entrare in una dimensione nuova, trasportato dall’atmosfera evocata dalla fusione di immagini e sinfonie, immergendosi appieno nello spettacolo come mai prima d’ora. Mentre scorreranno sullo schermo gigante i più amati e suggestivi momenti del gioco dell’eterna faida tra la Confraternita degli Assassini e l’Ordine dei Templari, prenderà vita la ricca storia musicale della popolare saga.

I migliori brani delle colonne sonore scritti dai compositori Jesper Kyd, Lorne Balfe, Sarah Schachner, Brian Tyler, Austin Wintory, Winifred Phillips, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon e The Flight, sono stati riarrangiati con maestria e rimodulati per trarre forza dalle immagini, creando un suono vibrante ed emotivo senza eguali, dalle atmosfere egizie mescolate con esplosioni di rock classico di Assassin’s Creed Origins, al carnevale di Assassin’s Creed II, passando per la grinta incalzante e piratesca di Assassin’s Creed IV Black Flag.

Due ore di emozione pura che coinvolgeranno sia gli amanti della musica classica e sinfonica che gli appassionati della serie, i quali ritroveranno la potenza dell’opera rivivere nelle immagini, cavalcando le armonie della storia di Assassin’s Creed, tra ricordi, richiami e suggestioni.

Assassin’s Creed Symphony è un progetto di MGP Live, agenzia specializzata in tour multimediali sinfonici internazionali. Dai videogiochi ai film, celebrando marchi entrati a far parte della cultura di massa, MGP Live fonde la ricchezza e la tradizione di un’orchestra e coro sinfonico dal vivo con filmati HD mozzafiato proiettati su uno schermo di grandi dimensioni. L’unione emozionante della cultura pop con la classica rende ciò un’esperienza senza pari. Massimo Gallotta, CEO di MGP LIVE ha commentato: “Siamo onorati di collaborare con Ubisoft a questo innovativo progetto multimediale. Ci avviciniamo a questa produzione con passione e senso di missione. Il nostro obiettivo è creare concerti per tutte le generazioni e lasciare che la forza della musica, che parla ogni lingua, arrivi al cuore dei giocatori. Siamo entusiasti che questo concerto sia la chiave per aprire il mondo della musica sinfonica ad una nuova generazione di fan”.

Hinde Daoui, produttore di Live Entertainment, Ubisoft, ha dichiarato “Siamo entusiasti di collaborare con MPG Live per offrire ai fan di Assassin’s Creed una nuovissima esperienza e per celebrare la serie con la quale si sono divertiti nell’ultimo decennio. È sempre un piacere lavorare con altri leader del settore dell’intrattenimento, come MPG Live, che hanno avuto un comprovato successo nell’introduzione della musica sinfonica ad un nuovo pubblico, creando le immagini e i suoni di marchi di intrattenimento di fama internazionale”

Assassin’s Creed è la popolarissima serie di videogiochi per console e pc sviluppati e pubblicati da Ubisoft.

La serie ha riscosso molto successo sia di pubblico che di critica, vendendo circa 100 milioni di copie in tutto il mondo e diventando la più comprata della Ubisoft; è tuttora una delle serie di videogiochi più vendute della storia.

Il videogioco trae ispirazione dal romanzo Alamut di Vladimir Bartol del 1938, ed è spesso considerato il successore spirituale di “Prince of Persia”. La trama vede la lotta tra l’Ordine dei Templari, che ha come obiettivo il controllo sulla vita degli uomini per dar loro uno scopo e guidarli alla vera pace, e la Confraternita degli Assassini, un’altra fazione che invece vuole migliorare il mondo ispirando giustizia ed eliminando i tiranni. Ogni nuovo videogioco è il sequel del precedente. Nel 2018 la serie contava undici capitoli principali oltre a numerosissimi giochi per piattaforme portatili, materiali ‘tie-in’ come romanzi, fumetti, cortometraggi e lungometraggi.

ASSASSIN’S CREED SYMPHONY – IL TOUR

29 giugno Paris Palais Des Congres

3 agosto San Francisco Davies Symphony Hall

27 settembre Montreal Place Des Arts

4 ottobre Dusseldorf Mitsubishi Electric Halle

5 ottobre London Eventim Apollo

6 ottobre Milano Teatro degli Arcimboldi

26 ottobre Toronto Sony Centre

27 ottobre Vancouver Orpheum Theatre

10 novembre Los Angeles Dolby Theatre

23 novembre Barcelona Auditori Fòrum Ccib

30 novembre Zurich Hallenstadion